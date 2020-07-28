أخبار مصر | ضبط ١٢ طن دواجن فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط ١٢ طن دواجن فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط ١٢ طن دواجن فاسدة غير صالحه للاستخدام الادني ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك خلال حملات نفذتها المحافظة لضبط الأسواق خلال فتره عيد الأضحى.

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي في اطار المجهودات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك مؤكدا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

وأضاف أنه تم ضبط ١٠ طن مصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لحوم ودواجن بمنطقه ابوصير بمركز البدرشين كما تم ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحلات جزاره وتروسيكلات بمنطقه امبابه.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديريه الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض للمواطنين.

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من جانبه أكد الدكتور اشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنه تم ضبط اكثر من طن متقطعات وجلود ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مجزر بمنطقه ابو صير بالبدرشين.

وأضاف أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت محافظة الجيزة قد رفعت درجه الاستعداد القصوى لاستقبال المواطنين علي مدار ايام عيد الأضحى المبارك لذبح الاضاحي بالمجان بمجازر المحافظة وشملت المجازر مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجز أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجازر العياط والمتانيا بالعياط ومجازر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجازر القبابات والبرمبل باطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا" مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجز البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ علي حاله الشوارع.

