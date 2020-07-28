أخبار مصر | الدواء: تيسير إجراءات التسجيل والتفتيش الخاصة بمعامل هيئة الدواء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر الدواء: تيسير إجراءات التسجيل والتفتيش الخاصة بمعامل هيئة الدواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تدشين الملتقى الافتراضي الأول الخاص بالتعريف بالقواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لآليات تسليم ملفات التسجيل والتفتيش الخاصة بشركات الدواء، والمرتبطة بإجراءات تحليل المستحضرات الدوائية والخامات بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأوضحت الهيئة أنه تم تسجيل أكثر من 90 شركة دواء لحضور الملتقى.

وقال الدكتور على الغمراوي المتحدث الإعلامي لهيئة الدواء أن الهدف من تنظيم الملتقى هو تسهيل الإجراءات الإدارية التي تواجه الشركات، واقتراح الحلول الداعمة لها في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن فيروس كورونا، واختصار المدة التي تتطلبها دورة التسجيل والتفتيش، بالإضافة إلى توفير آلية تفاعلية مع ممثلي الشركات تتيح الاستماع لوجهة نظر شركات الدواء، والإجابة على كافة استفساراتهم، وحل المشكلات الإدارية التي تواجه بعض الشركات مما ينعكس على سرعة تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية في السوق المحلي.

وأكد الغمراوي أن قطاع العمليات والرقابة التابع لهيئة الدواء قام بتحديد تلك الإجراءات والمتمثلة في "العرض لإجراءات نظام ميكنة سير العمل بشعبة التسجيل بالنسبة للمستحضرات الصيدلية ومستحضرات التجميل، إجراءات تسليم ملفات التفتيش، إجراءات تسليم ملفات التسجيل، التعريف بالأخطاء الشائعة المتعلقة بتسليم الملفات من قبل الشركات مع شرح نماذج "الروابط الإلكترونية" الموجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع العمليات والرقابة، وآلية استخدام كل نموذج والاستماع الى المشاكل المتعلقة بالتسليم والرد عليها".

وأضاف المتحدث الرسمي أن هيئة الدواء المصرية تهدف في الفترة الحالية إلى زيادة التواصل والتفاعل الإيجابي مع شركات ومصانع الأدوية، وذلك بهدف تذليل كافة العقبات الإجرائية التي قد تواجههم عند تسليم ملفات التسجيل والتفتيش بمعامل هيئة الدواء، بما ينعكس إيجابيا على عملية تسجيل المستحضرات الدوائية، وبما يقلل من مدد الانتظار، وذلك لتسهيل حصولهم على خدمات هيئة الدواء المصرية بسهولة ويسر في ظل تبني هيئة الدواء المصرية سياسات ميكنة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

