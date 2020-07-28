أخبار مصر | برلماني: يُشيد بافتتاح مشروع الغزل والنسيج بمدينة الروبيكي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: يُشيد بافتتاح مشروع الغزل والنسيج بمدينة الروبيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي اليوم، المدينة الصناعية فى الروبيكى، مؤكدًا وجود انجاز حقيقي في افتتاح المرحلة الأولى، من المدينة الصناعية، وما تم تنفيذه من مصانع جديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأوضح "عامر" في بيان له، أن هذا المشروع القومي يعبر عن رغبة وتحرك حقيقي لإعادة صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل متطور وإعادة هذه الصناعة إلى الصدارة مجددًا، مشيرًا أن المرحلة الأولي من المشروع تضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه تم الحرص على تعزيز المصانع وتجهيزها بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي فضلا عن حضور عدد من كبار رجال الدولة والمسئولين ولفيف من القيادات العسكرية والشرطية والإعلاميين.

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وأكد الرئيس خلال كلمته، أن هناك خطة لإحلال الغزل والنسيج خلال عامين، مؤكدا أن هناك خطة طموحة تتعلق بصناعة الغزل والنسيج.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وهي منطقة تابعة لمدينة بدر، تمتد من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وحتى طريق القاهرة السويس الصحراوي، فهي بعد آخر تجمعات القاهرة الجديدة وبالتحديد بين مدينة الشروق والمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان.

كان بجزئ منها مقلب قمامة حولها إلى بؤرة تلوث، ووفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم نقل الدباغين إلى منطقة الروبيكي من مصر القديمة، بعد تطوير المنطقة وجعلها منطقة صناعية جديدة لدباغة الجلود، بأسلوب يبقي عليها صديقة للبيئة.

