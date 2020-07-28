مصر | ضبط 82 شخصاً لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 82 شخصاً لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن، لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء، وتم ضبط 82 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط أسلحة وذخائر دون ترخيص بالقاهرة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة الدراجات النارية وتقطيعها وبيعها كقطع غيار بمدينة نصر

بداية الواقعة، أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص"، وبحوزته (سلاح أبيض)، وبالكشف الفنى عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".

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وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله (صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان) وتم ضبطه واعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بقيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار".

وبتفتيش الورشة ملكه عُثر بداخلها على (2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجموعة من أجزاء الدراجات النارية).. وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيةسياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".