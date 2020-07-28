مصر | رئيس محكمة النقض يهنئ السيسي بعيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس محكمة النقض يهنئ السيسي بعيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الاعلي للقضاء ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك. وجاء نصها كالاتي:



أتشرف بأن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثل للقضاء المصري رئيس للسلطة القضائية بخالص التهاني بمناسبة حلل عيد الاضحي المبارك اعاده الله علي سيادتكم وعلى الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات داعين المولي عز وجل ان يثبت خطاكم ويمنحكم موفور الصحة لرفعة شأن شعب مصر العظيم الوفي ليجني ثمار ما تقدمونه له من انجازات في كافة الاصعدة في القريب العاجل لتظل مصرنا العزيزة عالية شامخة في ظل قيادة فخامتكم مؤكدين علي اصرا القضاء المصري علي تحقيق العدالة الناجزة لشعبنا الحبيب.

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