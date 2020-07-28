مصر | ضبط عاطل لسرقة "توك توك" بالإكراه في المطرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقة "توك توك" بالإكراه في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، لسرقته مركبة "توك توك"، بالإكراه من قائدها بالمطرية.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (سائق توك توك - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية – له معلومات جنائية) مصاب بجرح قطعى باليد وتم إسعافه بالمستشفى، وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم، إستوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) وطلبا منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم قاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض عبارة عن (كتر) كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المنوه عنها وإستوليا على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى قيام أحد الأشخاص بعرض مركبة "توك توك" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام – له معلومات جنائية) وبحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه) وأضاف بفقده الهاتف المحمول المستولى عليه عقب قيامه بإرتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ومركبة "التوك توك" وإتهمه والهارب بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.