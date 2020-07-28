مصر | ضبط عاطل لقيامه بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لقيامه بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل،لقيامه بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس بقصد الإتجار، بالسلام.

فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بحوزته على، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1 كيلو جرام)، وكمية من الكيتامين المخدر وزنت (100 جرام)، وعدد (3) زجاجات بداخلهم مادة الأسيتون، و ميزان حساس، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض عبارة عن "سكين".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر وترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي



بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

