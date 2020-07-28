مصر | ضبط مصنع مخالف لإنتاج المنظفات الصناعية والمطهرات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع مخالف لإنتاج المنظفات الصناعية والمطهرات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مصنع للمنظفات الصناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله فى تصنيع المنظفات الصناعية والمطهرات مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (كميات كبيرة من المطهرات والكحول والمواد الكيميائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - عدد (6) ميزان حساس - عدد (13000) كرتونة وزجاجة فارغة - خلاط كهربائى سعة (300) لتر).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك، في إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

حجز مدير شركة روج لمواد مجهولة على أنها مسجلة بـ"الصحة"

وأقدم مدير شركة بالهرم، على عرض مواد مطهرة مجهولة المصدر، مثل "الكحول الإيثيلي"، على فيسبوك، على أنها مسجلة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الأرباح الكبيرة، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات، لكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات قد وردت لضباط شرطة مباحث التموين، تفيد بقيام مالك شركة بدائرة قسم الهرم، بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتبين عدم تواجده بالشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بقيام مالك الشركة بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه، بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة "كحول إيثيلي"، كما أرشد عن مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما 25 جركن مختلف الأحجام بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلى، و134 كرتونة تحوى على 4082 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهرة جيل وسوائل مجهولة المصدر، وكمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.