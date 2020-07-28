مصر | إحباط ترويج 22 ألف قطعة مستلزمات فلاتر محظور تداولها في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 22 ألف قطعة مستلزمات فلاتر محظور تداولها في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجميع وتعبئة فلاتر المياه بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته 22400 قطعة مستلزمات فلاتر المياه " شمعة فلتر، جسم فلتر "، 260 قطعة "فلتر مياه " مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (150) قضية بإجمالى مضبوطات (3710) عبوة سجائر، وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وفي نفس السياق ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته 12،465 طن سلع غذائية " أرز أبيض، دقيق فاخر، مكرونة، ملح طعام " مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وتحفظت القوات على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط عناصر تشكيل عصابى إرتكبوا 9 حوادث سرقة مساكن بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا مفاده بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام كلٍ من 3 عاطلين، مُقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق" مُتخذين من دائرة قسمي شرطة " الأهرام، ثان الشيخ زايد" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة.