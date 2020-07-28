مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة ألواح شمسية من شركة طاقة بأسوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة سرقة ألواح شمسية من شركة طاقة بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة سرقة ألواح طاقة شمسية من موقع خاص بإحدى شركات الطاقة الشمسية بأسوان وضبط مرتكبى الواقعة

بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان (من موظف بإحدى شركات الطاقة الشمسية - كائن مقرها بدائرة المركز) بإكتشاف مسئولى الشركة فقد ( عدد 158 لوح طاقة شمسية " مخصصين كقطع غيار") من موقع تابع للشركة يقع بدائرة المركز، وإتهامه لأفراد الأمن الإدارى التابعين لإحدى شركات الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( مشرف أمن إدارى بشركة مقاولات، فرد أمن إدارى بشركة الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع، عدد 4 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بقرية بنبان دائرة المركز، مالك مزرعة – له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بالأقصر).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم عدا مالك المزرعة.. وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة، وإتفاقهم على إرتكاب الواقعة وفى سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا سيارة نقل حيث قاموا بالإستيلاء على الألواح المشار إليها على فترات متباعدة بإستخدام السيارة والإحتفاظ بالمسروقات داخل المزرعة ملك المتهم الهارب.

تم بإرشاد المتهمين ضبط (عدد 106 لوح، عدد 4 أجهزة كونفنتر "خاصة بتجميع الطاقة الشمسية " لم يبلغ بسرقتها )، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب وباقى المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بدار السلام

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وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.

وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.

وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.