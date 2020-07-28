مصر | كشف ملابسات العثور على جثة قائد سيارة ملاكي في المنيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات العثور على جثة قائد سيارة ملاكي في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديريةأمن المنيا، من كشف ملابسات واقعة العثور على سيارة ملاكى بأحد المجارى المائية والعثور على جثة قائدها، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا بإنقلاب سيارة ملاكى بأحد المجارى المائية بدائرة المركز قيادة أحد الأشخاص (مقاول، مُقيم بدائرة المركز) وإستخراج السيارة وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من العثور على أجزاء من جثة أدمية خاصة بقائد السيارة بالمجرى المائى المُشار إليه.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، ومُقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (شخصين من المتهمين) وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين نظرًا لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وأحدهم، وفى سبيل تنفيذ مخططهم قاموا برصد تحركات المجنى عليه وقاموا بإستيقافه بالسيارة قيادته وإقتياده داخل إحدى المناطق النائية وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ثم قاموا بتقطيع جثته إلى أجزاء وتخلصوا منها وسيارته بإلقائها بالمجرى المائي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم



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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.