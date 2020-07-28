مصر | إحباط ترويج 12 طن سلع غذائية مجهولة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:11 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 12 طن سلع غذائية مجهولة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته 12،465 طن سلع غذائية " أرز أبيض، دقيق فاخر، مكرونة، ملح طعام " مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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وفي سياق آخر، كشف التقرير الطبي للطفل عبد الرحمن عفيفي، ضحية الاعتداء، على يد أحد المشرفين، بدار الأحداث بقويسنا، عن إصابته بكدمة بالعين اليسري، وإحمرار وكدمة بالجفون.

وبتوقيع الكشف الطبي على عينه تبين أن حدة النظر 69 للعين اليسري، والعين اليمني 66، ويحتاج إلى فحص لقاع العين.

ورصد صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل استغاثة تم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 14 عام للضرب المبرح على يد أحد المشرفين بدار الأحداث بقويسنا "دار الرعاية الاجتماعية" الأمر الذي أدى لتعرضه لإصابات بالغة، وقد تم تحرير بلاغا على الخط الساخن حمل رقم 14437.

وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة التدخل لإنقاذ الطفل والتحري عن الواقعة وإعداد تقريرا بشأنها، وقد أمرت بإحالة الواقعة للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة المنوفية لافتة إلى أن اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة قويسنا قد توجهت إلى مقر المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم اللازم.

وأضافت السنباطي أنه وبناء علي قيام أعضاء اللجنة بمقابلة الطفل المجني عليه والذي أنكر الواقعة مدعيًا أنها مجرد مشاجرة بينه وبين طفل أخر بالدار يبلغ من العمر 11 عاما،وبناء علي ترآي اللجنة من أن الطفل يظهر عليه كدمات بالعين اليسرى وأنها شديدة التورم بالإضافة إلى كدمات أخرى وعلامات للضرب على الوجه والجسم الأمر الذي أثار الشكوك والريبة مما حدا بأعضاء اللجنة الي التوجه الي مركز شرطة قويسنا وقد تم تحرير محضر حمل رقم 13595 لسنة 2020 جنح مركز قويسنا والواقعة حاليا محل تحقيقات النيابة العامة.