شكرا لقرائتكم خبر عن «علم يقينًا أن الدنيا دار فناء».. هكذا نعى شيخ الأزهر طبيب الغلابة محمد مشالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، والذي توفي في الساعات الأولى، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عن عمر يناهز 76 عامًا.

وقال شيخ الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»:«رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، وأسكنه فسيح جناته، ضرب المثل في الإنسانية، وعلم يقينًا أن الدنيا دار فناء، فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين والمرضى، حتى في آخر أيام حياته، فاللهم أخلف عليه في دار الحق، وأنزله منزلة النبيين والصديقين والشهداء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».