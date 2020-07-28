شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشدد على سرعة تعويض سكان عمارة الزمالك: «لا ضرر ولا ضرار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تعويض سكان عمارة الشربتلي في حي الزمالك.

وقال السيسي، خلال افتتاحه المدينة الصناعية بالروبيكي: «علينا نعوض الناس فلا ضرر ولا ضرار على احد»، وأكمل: «نعيد كل حاجة كما كانت، سواء للعمارة أو لسفارة البحرين، نعمل كل المطلوب».

وافتتح الرئيس السيسي 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، بمدينة الروبيكى.

ويضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى في مرحلته الأولى 6 مصانع، هي مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.