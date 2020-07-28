شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «بحلم بحجم تصدير 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تعمل على إحلال كامل لمعدات مصانع المحلة الكبرى خلال عامين.

وتابع قائلاً خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: «مصر لديها قدرات كبيرة، وأن ما تحقق الفترة الماضية خطوة على الطريق ولكن قدامنا لسة مسيرة طويلة، أنا بحلم بحجم تصدير 100 مليار دولار، منعملش كده ليه، خلال سنتين..3 اربعة القادم، كلنا مش هنام ومش هنرتاح سواء العاملين، الادارة أو الوزارات المسئولة».

وأكمل: «أي خلل في ادارة المنشآت الصناعية سيؤدى لآن تصبح عبئاً وخرجها من خطط الانتاج».