شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «الناس زادت في الوزن خلال أزمة كورونا وعلينا ممارسة الرياضة لدعم المناعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بضرورة المواصلة على تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

وقال السيسي، في افتتاحه مدينة الروبيك الصناعية: «الاجراءات الاحترازية علينا أن نستمر عليها بوعينا وبحرصنا خلال الشهور اللي فاتت ربنا سلمها علينا ووصلنا لرقم كبير وبدأنا ان الرقم يتناقص، مش عايز التفاؤل بتراجع اعداد الاصابة يخلينا نقلل إجراءاتنا».

وتابع: «عملنا اجراءات صحية متوزانة مع اجراءات اقتصادية لمصالح الناس، مش عايزين نضطر إننا نرجعلها تاني»قاصداً على الاجرااءت المشددة التي تم إتخاذها لمواجهة كورونا«، لا قدر الله علشان صحة المصريين وسلامتهم.. لو حصل حاجة سنرجع للإغلاق ونأخذ إجراءات صعبة، بحرصنا ان نساعد على ننخفض الاصابات ومنزدش تاني».

وتابع: «من فضلكم ما امكن ممارسة الرياضة في مواجهة لدعم المناعة، كلنا عارفين أن نتيجة الاغلاق وزننا زاد شوية، الناس هتستغرب أن بقول كده، بس أنا بقول لازم كلنا نلعب رياضة دائماً».