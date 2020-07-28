شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يرد على آراء الحل العسكري في أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه لا يستطيع أحد أن يجور على مصر في أمنها القومي بما في ذلك قضية المياه.

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حديثه على هامش افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيك، إلى الآراء المتداولة بشأن الحل العسكري لحل أزمة سد النهضة، قائلاً: «حل مشكلة سد النهضة بالتفاوض لأن الخير يأتي من هناك».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن موضوع المياه بالنسبة لنا هو حياتنا.

وخاطب «السيسي» المصريين قائلاً: «موضوع المياه بالنسبة لنا حياتنا.. بأطمنكم علشان عدالة القضية، قضيتنا عادلة في موضوع المياه».

وتابع «السيسي»: «مطلبنا في المياه بيثبت عدالته هرم الجيزة، دي مياه بتجيلنا من ربنا من آلاف السنين، واتبنت عليها حضارتنا».

وأوضح «السيسي»: «نقول دائماً لأشقائنا في إثيوبيا والسودان أننا حريصون عليكم وحريصين على عيشتكم زى عيشتنا».

وواصل الرئيس حديثه: «من حقكم توليد الكهرباء، زى ما أعلنتوا إن ده السبب وبنتمنالكم التوفيق بكل حب وبنوايا طيبة بشرط ألا يؤثر ذلك على المياه التي تأتي لنا، وتحدثنا في ذلك كثيرا في اللقاءات الثنائية والثلاثية».

ولفت «السيسي» إلى تفهمه قلق المصريين، مشيراً: «المصريين قلقانين وأنا بأقول قلقكم قلق مشروع، وأنا معاكم فيه، لكن كل ما تقلق وتخاف اشتغل أكترعلشان تبقى جامد وتبقى قوي وقادر، كل ما تشتغل أكتر كل ما هتبقى قوي أكتر وماحدش هياخد حقك منك».

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وأردف «السيسي»: «ما تهددش وتقول كلام مالوش لازمة، أنا بحترم كل رأى لكن ماحددش يقول النهاردة هنعمل كذا وكذا».

وتطرق الرئيس إلى ما يردده البعض من آراء بشأن عمل عسكري، قائلاً: «إحنا بنتفاوض ودي معركة هتطول لإننا مش هنمضي على حاجة مش هتحققلنا مصلحة، المصلحة بتقول كلنا مستفيدين والضرر يكون مقبول علينا كلنا».