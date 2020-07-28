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الرئيس السيسي للمصريين: ما تقلقوش على المياه.. قضيتنا عادلة

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الرئيس السيسي للمصريين: ما تقلقوش على المياه.. قضيتنا عادلة

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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    92,482

  • تعافي

    34,838

  • وفيات

    4,652

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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