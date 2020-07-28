شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لوزير النقل حول القطارات الجديدة: "مفيش هدايا.. وكله بالحساب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالبدء فى استخدام القطارات والجرارات الجديدة للمواطنين خلال فترة التنقل فى إجازة عيد الأضحى، وهو ما رد عليه الفريق كامل الوزير: "الموضوع رهن إشاراتك"، وما هو ما رد عليه الرئيس السيسى: "لا يا كامل رهن إشارة الناس وليس إشاراتى.. وحتى الناس تستفيد"، وهو ما رد عليه الفريق كامل الوزير: "الناس فى انتظار الهدية من حضرتك"، وفيما رد الرئيس السيسى: "لا.. مفيش هدايا وكله بالحساب". جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى.

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