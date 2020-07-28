السيسى للمسئولين: "تابع وانزل واشتبك.. وتكون موجود فى عملك من 6 الصبح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه جارى افتتاح مجمعات صناعية ومنشآت مدنية جديدة، حيث تم إعدادها وتجهيزها وفيه جزء فى الاختبارات النهائية، ويتم التنسيق مع الخبراء الأجانب حتى ننهى هذه المصانع.
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "للمسئولين عن مصانع العزل والنسيج.. هستلم تقرير بحجم الأعمال والمستهدفات.. المسئولين الكبار على مختلف المستويات.. تابع وانزل واشتبك.. وادخل على المصانع.. واتكلم مع العمال.. المصرى جدع أوى.. لازم نفمه.. وابقى قاعد فى مكتبى وسايبه لوحده لا طبعا.. واجيله كل يوم وادخل قبل منه وألف أنا وأشوف الدنيا عاملة إزاى.. كل يوم".
وتابع الرئيس السيسى: "القطر بيتاخر يا كامل أكيد لا وبيطلع فى معاده.. والمسئول كل يوم فى معاده.. 6 الصبح يكون موجود قبل العمال.. وآخر واحد يقفل ويمشى.. النجاح يا جماعة.. هو النجاح كده.. محدش يسيب المكان إلا ما يحقق المستهدفات.. ولو فيه مشكلة يحلها أو يعرضها على اللى أكبر منه ومحدش يسيب المشكلة جواه.. هتلاقينى جايلك الساعة 6 الصبح".
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