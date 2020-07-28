شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أوروبية: الجيش المصري قادر على إنهاء التواجد التركى في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "أوروبا بريس"، إن مصر أكدت مجددا أنها لن تقبل أى انتهاك لخطوطها الحمراء فى الصراع الليبيى من جانب تركيا"، مؤكدة نقلاً عن خبراء أوروبيين أن الجيش المصري قادر على إنهاء التواجد التركي في ليبيا.

ونقلت الوكالة قول وزير الخارجية، سامح شكرى، إن بلاده تعرضت لاستهداف من قبل تنظيمات إرهابية انطلاقا من ليبيا، مشددا على أن مصر ستدافع عن مصالحها القومية.

وتابعت الوكالة أن "العديد من الخبراء الأوروبيين أكدوا بالفعل أن الجيش المصرى يمكنه هزيمة القوات التركية وطردها من ليبيا قبل أن تتمكن أنقرة من إرسال تعزيزات فى حالة مواجهة شاملة بين البلدين.

وأضافت أن ما يميز مصر فى ليبيا هو الحدود المشتركة التى تمتد 1115 كيلومتر وتسمح لها بنشر قواتها بسرعة في ليبيا. بالإضافة إلى أنها تستفيد من قاعدة محمد نجيب ، الأكبر في الشرق الأوسط ، والتي تقع بالقرب من الحدود الليبية، بالاضافة إلى ذلك أن القوات المصرية معتادة على القتال في الصحراء بسبب عملياتها في صحراء سيناء.

Advertisements

ونقلت الوكالة قول شكرى فى مؤتمر صحفى، أن "مصر أجرت خلال الأيام الماضية مشاورات كثيفة مع الدول العربية والشركان فى الساحة الدولية للتأكيد أن الموقف المصرى ساع لتحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا فى إطار وقف إطلاق النار"

وأضاف أن مصر لا تهدف إلى التصعيد لكنها تسعى إلى تحقيق استقرار الوضع في الساحة الليبية من الناحية العسكرية، وخلق مجال لإشراك كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية.

وشدد شكري: "بالتالي مصر سوف تدافع عن مصالحها، إنها ستستمر في دعم المسار السياسي لكنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال أي نوع من التعدي أو اختراق الحدود التي تم تحديدها للدفاع عن المصالح القومية والأمن القومي لمصر".