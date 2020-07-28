شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سيارة نقل الموتى لنقل جثمان طبيب الغلابة لمثواه الأخير بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل سيارة مخصصة لنقل الموتى لمنزل الراحل الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة لنقل جثمانه لمثواه الأخير بمسقط رأسه بالبحيرة لتشييعه لمثواه الأخير.

ووصل منذ قليل فريق من المغسلين لمنزل الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة والذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، لتغسيل جثمانه وتكفينه تمهيدا لنقله لمحافظة البحيرة لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر ودفنه بمقابر عائلته.

واستقبلت أسرة طبيب الغلابة عدد من أقاربه بالشقة تمهيدا لنقله لمحافظة البحيرة ودفنه بمقابر عائلته

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وكان أعلن وليد مشالي نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، عن وفاة والده منذ قليل، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمه الفقراء

وكان طبيب الغلابة قد تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الشائعات حول وفاته، إلا أن أسرته أعلنت منذ قليل عن تأكيد الخبر.

وكان الخليج 365، أجرى حواراً مع الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة"، وذلك بعد رفضه قبول تبرع كبير بملايين الجنيهات، وتجهيز عيادة جديدة له في أشهر شوارع طنطا على أحدث طراز وقبوله سماعة طبية قيمتها 80 جنيها.