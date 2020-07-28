شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى عن افتتاح مصانع جديدة للغزل: "أهم حاجة الإدارة.. ومفيش هزار أو دلع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأهم لأى صناعة مثل الغزل والنسيج وغيرها كيفية إداراتها قائلا: "الإدارة أهم حاجة.. ومفيش هزار.. ومفيش دلع".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "القضية التى تواجه أى صناعة ومصانع الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة الموجودة فيها، والهدف من التواصل تحقيق النجاح، لأن التواصل المستمر مع القائمين على هذه المصانع يحقق النجاح، وحتى يعرف كل فرد دوره، وحتى لا تفشل هذه المؤسسات مثلما كان يحدث فى السابق".

وتابع الرئيس السيسى: "علينا معرفة سبب تراجع المصانع خلال السنوات الماضية.. وعلشان تعرفوا ان النجاح واستمرار النجاح أمر مش سهل.. النجاح يحتاج إلى جهد ووقت والتزام .. يعنى عمالة المصنع 100 يجب أن يكونوا 100 فقط وليس 101 عامل.. وعلينا تأهيل العمالة وتدريها والتأكد من تحقيق الأهداف على كافة المستويات وكل القطاعات داخل المصانع بشكل دورى.