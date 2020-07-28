شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ألف مليار و100 مليار جنيه لقطاع النقل خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحكومة تعمل ليل ونهار، فى كل القطاعات، وفى قطاع النقل يصل حجم ما تم انفاقه خلال ألف مليار و100 مليار جنيه خلال 10 سنوات بداية من عام 2014 وحتى عام 2024.

ومن جانبه، قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مشروعات النقل المخططة من 30 يونيو من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 يصل إلى 1.1 تريليون جنيه مصرى"، وهو ما رد عليه السيسى، قائلا: "ألف مليار و100 مليار جنيه لقطاع النقل خلال 10 سنوات.. وحتى الآن لم تظهر أثاره للمصريين".

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وتابع الرئيس السيسى: "كان مخطط أن يكون فى شهر يوليو المقبل.. كل القطارات بجرارات جديدة وعربات جديدة.. ووحتى جرارات البضاعة جديدة، وتطوير كهرباء الاشارات، حتى يعمل القطاع بمنتهى القوة فى القاهرة كافة المحافظات".