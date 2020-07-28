شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المدينة الصناعية بالروبيكي إيذانا بافتتاحها. Advertisements كان السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح صباح اليوم المدينة الصناعية بالروبيكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.