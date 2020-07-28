شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه باستمرار إجراءات مواجهة كورونا: متخلوناش نضطر للإغلاق تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلا:" أرجو إن الإجراءات الاحترازية اللى إحنا عاملينها فى موضوع كورونا تستمر وبوعينا وحرصنا خلال الشهور اللى فاتت ربنا سلمها علينا ووصلنا لرقم كبير ثم الرقم بدأ يتناقص".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح المنطقة الصناعية فى الروبيكى، مش عاوز خلال التفاؤل اللى بيحصل وتراجع نسب الإصابة وتراجع الوفيات بعد ما عملنا إجراءات صحية متوازنة مع اقتصادية علشان مصالح الناس وسمحنا لمنشآت كتيرة تشتغل علشان قطاعات كبيرة جدا كانت متأثرة ..متخلوناش نضطر نرجعلها تاني علشان صحة وسلامة المصريين.. لو حصل حاجة تاني هنضطر نرجع للإغلاق.. عاوزين الكمامة والإجراءات الاحترازية ..وعاوزين الإصابات والوفيات ينخفضوا ميزيدوش".

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كما تطرق الرئيس إلى أهمية ممارسة الرياضة، داعيا المواطنين إلى أهمية ممارستها ما أمكن بهدف دعم مناعة الجسم، والتخلص من الوزن الزائد بسبب القعدة في البيت خلال الشهور الماضية".

وقدم الرئيس السيسى التهنئة لجموع الشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.