شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات يؤدون الامتحان التحريرى وسط إجراءات الحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل طلاب الدبلومات الفنية أداء امتحاناتهم التحريرية لليوم الثالث، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى عدة مواد حسب التخصصات المختلفة، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من حيازة التليفون المحمول داخل اللجان، فيما تتبع غرفة عمليات الوزارة خروج أجزاء من أسئلة الامتحانات التى تتداول ويتم التوصل إلى هوية الطالب المسئول عن تصوير الأسئلة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطلاب.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، إن اللجان تطبق كفاة الاجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تسليم الطلاب كمامات وقفازات

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.