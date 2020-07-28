10 معلومات هامة عن مدينة النسيج الجديدة بالروبيكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الأولى لمدينة النسيج الجديدة، والتى تضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى. - بدأ التنفيذ منذ 2018 - استغرق العمل بالمرحلة الأولى 30 شهرا - تضم المرحلة الأولى 6 مصانع جديدة - توفر 1350 فرصة عمل مباشرة Advertisements - 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة - الاستعانة بأحدث الماكينات على مستوى العالم - تنتج المصانع آلاف الأطنان يوميا - المصانع تعاون بين القوات المسلحة وعدد من الوزارات - مستهدف تصدير المنتجات قريبا للخارج - افتتاح مصانع المرحلة الثانية قريبا

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