شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة الوطنية: افتتاح 4 مصانع أثاث خشبى ومعدنى وخوذة قتالية أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إن مصنع النسيج بالمنطقة الصناعية فى مدينة الروبيكى، يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، حيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وأشار خلال كلمته بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى، إلى أن المشروع يوفر 1350 فرصة عمل مباشرة، و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة، موضحًا أن المشروع يقع على مساحة 430 فدانًا.

وأشار إلى أنه خلال احتفالات أكتوبر المقبل، سيتم افتتاح، 4 مصانع جديدة، وهى مصنع الأثاث الخشبية والمعدنية ومصنع الخوذة القتالية ومصنع الجاكيت الواقى، وجارى إنشاء بعض المصانع الأخرى للملبوسات والمفروشات وسيتم افتتاحهم فى أبريل 20221.

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وتنضم اليوم للدولة المصرية، 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، بمدينة الروبيكى، والتي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، وحيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

بدأ التحضير للمجمع الجديد منذ 2017، وبدأ تنفيذه فى 2018، إلى أن انتهى تنفيذ هذه المرحلة حاليًا خلال 30 شهر تقريبا، رغم كافة الصعوبات في العمل فى ظل الإجراءات الاحترازية بسبب تداعيات تفشى فيروس كورونا.