شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء مهنئا الرئيس السيسى بالعيد : عازمون على مواصلة مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يعيدها على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية وهي تنعم بالأمن والاستقرار والسلام.

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وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.