شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مصر من الدول الأكثر إدارة لاستخدام المياه بسبب محطات المعالجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعتبر من الدول الأكثر إدارة لاستخدام المياه نتيجة محطات المعالجة المتطورة وتحويلها إلى مياه تستخدم فى الزراعة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكى اليوم الثلاثاء، أن التحديات لن تنتهى لأى أمة وكل دولة ليها تحدياتها ومشاكلها، ولكن تهون بالإجماع والكتلة الشعبية الواعية الفاهمة المستفزة لصالح بلدها والحريصة على أمنها واستقرارها.. مش جيش بيحارب لا.. لو عندى ترعة في القرية لو كل الشباب طلعوا علشان يساهموا في إن الناس مترميش مخلفات في الترع والمصارف طيب ده شكل من أشكال المشاركة".

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وكشف الرئيس السيسي عن خطة ومبادرة لاستكمال ما تبقى من الأراضي الزراعية باستخدام الري الحديث، مضيفا: "بالجدية يتم الانتهاء منها في سنة وكلنا مع بعض، والبلد مش هتطلع لقدام لوحدها لأ.. بينا كلنا".