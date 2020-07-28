شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الهندسية: تنفيذ المدينة الصناعية بالروبيكي على مساحة 430 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن قطاع الصناعة احتل مرتبة متقدمة من حيث الاهتمام بالاقتصاد القومي حيث يساهم بنسبة 17 من حجم الناتج المحلى الإجمالى، وأحد دعائم تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في كلمة خلال افتتاح مدينة الروبيكي بحضور الرئيس السيسي، أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وانتهينا من تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط ، فضلا عن إنشاء 13 منطقة صناعية بمختلف مناطق الجمهورية وستكون جاهزة للافتتاح أكتوبر المقبل، وجار إنشاء 3 مناطق صناعية أخرى في الصف وبنها وميت غمر.

Advertisements

وأكد "الفار" أن مدينة الروبيكي تعد صرحا جديدا لصناعة الغزل والنسيج في مصر، ونموذجا يساهم مع المدن الصناعية الجديدة لدفع عجلة الإنتاج وتطوير وتوسيع قاعدة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 430 فدانا بين طريق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة السويس، بهدف الوصول إلى موانئ البحر الأحمر والمتوسط عبر الطرق الجديدة، وجلب المنتج من المناطق الزراعية.