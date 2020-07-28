شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الخدمة الوطنية: مجمع غزل ونسيج الروبيكى على 430 فدانا ويضم 7 مصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جهود الجهاز لدعم خطط التنمية الاستراتيجية فى مصر، مؤكدًا أن الغزل والنسيج من أهم الصناعات، حيث شهد القرن الـ 19 تطورًا كبير في هذه الصناعة، حيث أنشأ طلعت حرب شركة مصنع للغزل والنسيج عام 1930، ثم تم إنشاء القلاع الصناعية الكبرى في المحلة وغيرها.

وأضاف أمين خلال كلمته بافتتاح مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، أن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن صادرات صناعة الغزل والنسيج الذي يمثل القطاع الحكومي منها 65%، قدرت بنحو 3.3 مليار دولار عام 2019 صادرات، وهذه النسبة تمثل 15% من الصادرات المصرية غير البترولية .

وأوضح أن 13 ألف منشأة صناعية تعمل في هذه الصناعة، موضحًا أن أبرز المشكلات التي تواجه هذه الصناعة هي تقادم العديد من خطوط الإنتاج وتراكم حجم الخسائر والديون على بعض الشركات.

وذكر أن هناك جهود جارية لتطوير ودعم هذه الصناعة ومنها زيادة رقعة مساحة القطن المزروعة، وإعادة هيكلة بعض الشركات، ومواجهة إغراق السوق المحلي بالمنسوجات المستوردة، والهدف تعميق الصناعة في هذه المجال وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مجمع للغزل والنسيج بالروبيكي على مساحة 430 فدان، يتكون من 7 مصانع، بطاقة إنتاجية 1557 طن من الغزل الرفيع، ومصنع للغزل السميك، ومصنع لأعمال التريكو، وهذا المصنع يوفر1350 فرصة عمل مباشرة جديدة.

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وتنضم اليوم للدولة المصرية، 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، بمدينة الروبيكى، والتي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، وحيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

بدأ التحضير للمجمع الجديد منذ 2017، وبدأ تنفيذه فى 2018، إلى أن انتهى تنفيذ هذه المرحلة حاليًا خلال 30 شهر تقريبا، رغم كافة الصعوبات في العمل فى ظل الإجراءات الاحترازية بسبب تداعيات تفشى فيروس كورونا.

يقول اللواء اللواء كامل هلال، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إن المشروع يوفر 1350 فرصة عمل مباشرة، و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما أنه يشهد، ولأول مرة، تقليل أعداد الوظائف الإدارية إلى نسبة 7٪ فقط، ومن المقرر إقامته على مساحة 469 فدانًا، تم استغلال 50٪ منها فقط فى المرحلة الأولى، التى ستشهد أيضًا افتتاح 3 مصانع أخرى بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن مصر مقبلة خلال الفترة المقبلة على «صحوة كبيرة» في مجال من صناعات الغزل والنسيج تستعيد بها أمجاد الماضي، موضحا أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذا الملف.