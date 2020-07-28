شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "خيوط الأمل" بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح المدينة الصناعية فى الروبيكى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا بعنوان "خيوط الأمل"، والذى يركز على افتتاح المرحلة الأولى، من المدينة الصناعية، وما تم تنفيذه من مصانع جديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتنضم اليوم للدولة المصرية، 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، بمدينة الروبيكى، والتي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، حيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

Advertisements

بدأ التحضير للمجمع الجديد منذ 2017، وبدأ تنفيذه فى 2018، إلى أن انتهى تنفيذ هذه المرحلة حاليًا خلال 30 شهر تقريبا، رغم كافة الصعوبات في العمل فى ظل الإجراءات الاحترازية بسبب تداعيات تفشى فيروس كورونا.

يقول اللواء اللواء كامل هلال، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إن المشروع يوفر 1350 فرصة عمل مباشرة، و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما أنه يشهد، ولأول مرة، تقليل أعداد الوظائف الإدارية إلى نسبة 7٪ فقط، ومن المقرر إقامته على مساحة 469 فدانًا، تم استغلال 50٪ منها فقط فى المرحلة الأولى، التى ستشهد أيضًا افتتاح 3 مصانع أخرى بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن مصر مقبلة خلال الفترة المقبلة على «صحوة كبيرة» في مجال من صناعات الغزل والنسيج تستعيد بها أمجاد الماضي، موضحا أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذا الملف.