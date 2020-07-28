شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "بحلم أننا نصدر بـ 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى العمالة المصرية، مؤكدا على دور العمالة فى تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة داخل الدولة المصرية، من خلال حرصهم على الالتزام والانضباط والكفاءة من أجل تحقيق المنشود فى ملف الصناعة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "من حقنا نحلم.. وأنا بحلم إننا نصدر بـ 100 مليار جنيه خلال من سنتين إلى 3 سنوات.. ونقدر مع بعض نحقق الحلم ده.. ولازم نتعب مش ننام.. وما تحقق خلال الفترة الماضية.. خطوة على الطريق وأمامنا مسيرة طويلة لتحقيق ما نحلم به لبلدنا فى مجال الصناعة".