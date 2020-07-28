شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى عن سد النهضة: "من حقنا القلق المشروع.. ولكن عدالة القضية تطمئنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا من حقنا القلق المشروع حول مفاوضات سد النهضة.. علينا مراعاة عدالة القضية.. وعدالة القضية تطمئنا.. والأهرامات الموجودة فى الجيزة دليل على ذلك.. وعدالة القضية أن حضارة المصريين قائمة على المياه منذ الآف السنين". جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بمدينة الروبيكى.

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