شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية بـ"الروبيكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمدينة الصناعية بالروبيكي. Advertisements كان السفير بسام راضي صرح اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح صباح اليوم المدينة الصناعية بالروبيكي.

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