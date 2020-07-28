الرئيس السيسي يعلن عن خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج ويطمئن أهالى المحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة بصدد خطة طموحة جدا للغزل والنسيج، موجها حديثه لأهالى المحلة قائلا: "أهلنا اللى في المحلة لن نتخلى عن إعادة المحلة لمكانتها التي تستحقها، لكن المكانة دى لا تتحقق بالدولة فقط".
وأضاف الرئيس خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي: "هينعمل مصانع بنفس المستوى في المحلة وبقول لقطاع الأعمال الكلام ده بتعمل بنعيد صياغة الأراضى للمساهمة في سداد المديونيات، وتطوير وإحلال كامل لهذه المصانع".
وتابع الرئيس: "خلال سنتين نكون بنفتتح في المحلة الكبرى ومناطق أخرى، بهدف تحسين والحفاظ على اللى مصر كانت بتحققه، المجالات دى في التجارة والصناعة والبيئة وكل واحد بيقوم بدوره في منتهى الجدية علشان يبقا فيه جودة وأى خلل يتراكم وفى الأخر تخرج المنشأة وتكون عبء بعد كده، والتخلص منها ويبقا فقدنا خبرتنا وقدراتنا وفرص عمل".
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