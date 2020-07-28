شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. Advertisements وفي برقيته، دعا رئيس الوزراء الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

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