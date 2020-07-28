عبر "تيلجرام".. الداخلية تضبط أدمن صفحة "شاومينج بيغشش الثانوية العامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أحد الأشخاص لإدارته مجموعة على تطبيق "تيلجرام" يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية. كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رصدت قيام المسئول عن مجموعة مسماة (شاومينج بيغشش الثانوية العامة) عبر تطبيق المحادثات "تيليجرام" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مادة (اللغة الأجنبية الثانية) أثناء انعقاد اللجان. Advertisements أسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية). عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ، ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المذكور و ضبطه بمحيط محل إقامته، وعثر بحوزته على (هاتف محمول المستخدم في ارتكاب الواقعة) ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المُشار إليها كما تبين قيامه بالاشتراك في عدة قنوات ومجموعات تستخدم في نشر صور وأسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة ، ووجود محادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي "2019 – 2020" أثناء انعقاد لجان الامتحان ، وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بقيامه بنشر أسئلة وأجوبه الثانوية العامة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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