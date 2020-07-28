السيسي خلال افتتاح "الروبيكي": كلنا مش هنَّام.. وأحلم بالتصدير بـ100 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحة مدينة الروبيكي، اليوم الثلاثاء، إن مصر لديها قدرات كبيرة جدًّا، وما تحقق في الفترات الماضية خطوة على الطريق.
وأضاف الرئيس السيسي: أحلم بالتصدير على الأقل بـ100 مليار دولار خلال 4 سنين، معقبًا: "ده مش بييجي كده، كلنا مش هَنَّام".
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مدينة الروبيكي، ويضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع؛ هي: "مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال"؛ لتعمل وَفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي خلال افتتاح "الروبيكي": كلنا مش هنَّام.. وأحلم بالتصدير بـ100 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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