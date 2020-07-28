"مصر للطيران": إقلاع 32 رحلة تقل 2500 راكب من جنسيات مختلفة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران عن جدول تسيير رحلاتها الدولية اليوم الثلاثاء، قائلة إنه يشمل 32 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًّا إلى عواصم ومدن العالم؛ لتنقل اليوم 2500 راكب من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة.
وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات (لندن- أثينا- باريس- روما- فرانكفورت- ميلانو- بودابيست- البحرين- الخرطوم- بيروت- دار السلام- جوانزو- أديس أبابا- واشنطن)، بجانب رحلتين جويتين إلى (دبي- أبوظبي)، بالإضافة إلي رحلة داخلية لكل من (شرم الشيخ والغردقة)، ورحلات الشحن الجوي، ورحلات استثنائية إلى كل من (مسقط- المدينة المنورة- الدمام- القصيم- إسطنبول)، وثلاث رحلات جوية إلى (جدة)، ورحلتين جويتين إلى (الرياض- الكويت).. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكب.
وأشارت الشركة إلى أنه سوف يتم تسيير رحلات إلى إسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًّا اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأيضًا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية؛ من بينها رحلتان بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة إنجامينا (تشاد)، اعتبارًا من أغسطس المقبل.
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