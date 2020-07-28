محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يطمئن جميع المصريين بشأن أزمة سد النهضة.

وأضاف على هامش افتتاح مصانع بمدينة الروبيكي :"قلقانين على موضوع سد النهضة وأنا معاكم، بطمنكم عشان عدالة القضية، موضوع المية في مصر، أثبته الهرم اللي في الجيزة، حضارة القدماء المصريين قامت على المياه".

وتابع: "كنا دايما بنقول إن طول ما احنا عايزين نعيش، غيرنا يعيش زينا، بنقول من حقكم توليد الكهرباء، زي ما أعلنتم ومعاكم فيه بإخلاص وحب ونوايا طيبة، لكن بشرط إنه ميبقاش له تأثير على المية اللي بتجيلنا، واتكلمنا كتير في ده، ومحدش يقدر ينكر أهمية المية".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الروبيكي، وتضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع، هي مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

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كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: إثيوبيا من حقها توليد الكهرباء لكن دون المساس بنصيبنا في المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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