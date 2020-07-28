لن نتخلى عن المحلة.. السيسي: الحكومة بصدد تنفيذ خطة طموحة في مجال الغزل والنسيج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بصدد تنفيذ خطة طموحة جدا في مجال صناعة الغزل والنسيج.

وأضاف السيسي: "لن نتخلى عن المحلة، وسنعيدها لمكانتها، وهيتعمل مصانع بالمستوى ده في المحلة، وبقول لقطاع الأعمال، الكلام ده بيتعمل بإعادة صياغة الأراضي الموجودة ونسدد المديونية، ولتطوير المصانع وإحلال كامل ليها خلال سنتين بالكتير".

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وتابع: "صناعة الغزل والنسيج تعرضت لمشكلة في السنين اللي فاتت، وأنا هنا بسجل لكل المصريين، إن الإدارة هي الأهم في أي صناعة وليس شكلها، قائلا: "مفيش هزار ومفيش دلع، الحاجة شكلها زي الفل، لكن الأهمية في الإدارة، وإنها تتواصل مع العمالة، لأن ده جزء من النجاح، لأن الدور ده لو متحققش، المنشآت دي هتفشل، كان عندنا منشآت ليها تاريخ وتراجعت، إحنا بنتوقف قدام الكلام ده وبنقوله، لإن النجاح واستمراره أمر مش سهل".

وأوضح: "العمالة بتاعة المصنع عايزة 100 ميبقوش 101، ونتابع العمالة وتأهيلها وتدريبها، المشكلة كلها في الإدارة، مظبوطة كله هياكل عيش".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الروبيكي، وتضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع، هي مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.