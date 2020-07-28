خيوط الأمل.. فيلم تسجيلي خلال افتتاح الرئيس السيسي المدينة الصناعية بالروبيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي والتي تصم مجموعة من مصانع الغزل والنسيج، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "خيوط الأمل".

ويركز الفيلم التسجيلي، يركز على افتتاح المرحلة الأولى، من المدينة الصناعية، وما تم تنفيذه من مصانع جديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

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وتنضم اليوم للدولة المصرية، 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، بمدينة الروبيكى، والتي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، حيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

ووصل الرئيس السيسي، منذ قليل، إلى مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، تميهدا لافتتاحها.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم المدينة الصناعية بالروبيكي والتي تصم مجموعه من مصانع الغزل والنسيج.