أخبار مصر | وكيل الأزهر الشريف السابق ينعى طبيب الغلابة

تقدم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، بنعي طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتب شومان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "عرفوا طريقهم فسلكوه"، قائلًا: "لم أغبط أحدا على نعمة من الله عليه بها أكثر من شهيد لقي ربه في ميدان جهاد دفاعا عن دينه ووطنه وأهله، ومن رجل وهب حياته لخدمة الناس والتخفيف عنهم رافضا أجر الدنيا الزائل راجيا أجر الآخرة الدائم. رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي لو جمع مال قارون فوزعه على الناس ما كان حظي بترحم الناس وحزنهم عليه كما فعل من يعرفه ومن لم يعرفه".

تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.