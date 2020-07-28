أخبار مصر | وزيرة الهجرة توجه رسالة لشباب القبرصي بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة توجه رسالة لشباب القبرصي بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها بدعوة المفوض الرئاسي القبرصي "فوتيس فوتيو"، لإلقاء كلمة مصورة في المؤتمر العالمي العاشر للشباب القبرصي بالخارج للمرة الثانية على التوالي، والذي ينعقد ظهر اليوم الثلاثاء بحضور ورعاية الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس".

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم كلمتها بالإعراب عن فخرها بالمشاركة للمرة الثانية في المؤتمر الذي يضم العديد من الشباب القبرصي المغترب في الخارج، الذين يشاركون من مختلف أنحاء العالم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم للتعبير عن حبهم واعتزازهم بوطنهم الأم، مشيدة بجهود نظيرها القبرصي "فوتيس فوتيو" في دعوة عدد كبير من شباب القبارصة المغترب لربطهم بوطنهم الأم، وللاستفادة من أفكارهم وخبراتهم، خاصة وأنهم يمثلون قوة لدولتهم في الخارج.

واستعرضت وزيرة الهجرة نتائج مبادرة "إحياء الجذور - نوستوس" التي أطلقت النسخة الأولى منها بمدينة الإسكندرية بحضور رؤساء الدول الثلاثة؛ لإحياء الجذور التاريخية للدول الثلاث اليونان ومصر وقبرص، واحتفاءً بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر بالماضي أو مازالت تعيش بها، حيث تم إطلاق ثلاث نسخ من المبادرة في مصر وأستراليا ولندن، للاستفادة من الخبرات المختلفة لشباب البلدان الثلاثة، لافتة إلى أن تلك المبادرة عمقت العلاقات الثلاثية كجزء من التعاون لدول المتوسط، كما عززت الترابط بين شباب الدول الثلاث، الذي أصبح يدرك أننا شعب واحد لديه مصير واحد.