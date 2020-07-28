أخبار مصر | عدم صرفها بدون روشتة.. تحرك برلماني لمواجهة تهافت المواطنين على أدوية الفيتامينات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر عدم صرفها بدون روشتة.. تحرك برلماني لمواجهة تهافت المواطنين على أدوية الفيتامينات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدمت إيناس عبد الحليم، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تهافت المواطنين على شراء أدوية الفيتامينات رغم تحذير الصحة من كثرة تناولها وضرورة إصدار قرار بعدم صرفها بدون روشتة.
وأوضحت عبد الحليم، في طلبها، أن وزارة الصحة حذرت من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، دون إشراف طبي، وذلك نظرا لأن تلك الأدوية أصبحت تشكل خطورة وأضرارًا كبيرة على الصحة.
وأشارت إلى أنه منذ ظهور جائحة فيروس زورونا، وتهافت المواطنين على الصيدليات وتم سحب كميات مبالغ فيها من أدوية الفيتامينات دون روشتة، او الشعور بأس أعراض خاصة بالضعف او سوء التغذية، يقينا لدى المواطنين بأن تلك الأدوية ستساهم في وقايتهم من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أنه بالفعل تم سحب أدوية الفيتامينات والآن يوجد عجز في العديد من الصيدليات، في تغافل تام بأن كثرة تناول تلك الأدوية سيشكل خطورة على صحة الإنسان، ويؤدي لنتائج وخيمة، فبدلا من أن تكون نافعة في تغذية جسم الإنسان تتحول لخطر يهدد حياة الإنسان.
وتابعت: وزارة الصحة نوهت بضرورة استبدال هذه الفيتامينات بالتغذية السليمة والمتوازنة لجميع أفراد الأسرة، وتناول الفيتامينات والمعادن اللازمة بصورة يومية في الوجبات الغذائية، لتعزيز الصحة ورفع المناعة، ما يغني عن شراء وتناول الأدوية والفيتامينات، حيث يساعد ذلك على تحفيز وتقوية جهاز المناعة، ويعطي الجسم القدرة على مقاومة الأمراض، ويضمن الحفاظ على صحة جيدة.
وطالبت بالتصدي لعمليات الشراء العشوائية والتي تضر بصحة المواطنين، وذلك من خلال إصدار قرار ملزم للصيدليات كافة، بعدم صرف أي أدوية فيتامينات بدون روشتة وتحت إشراف طبي، وتعريض أي مخالف للمساءلة القانونية.
تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.