أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 445 شاباً بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 445 شاباً بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بتعيين عدد من الشباب بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة، من مختلف المؤهلات، بإحدى شركات القطاع الخاص.
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط 445 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 18 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1953 شاباً.
وأوضح حازم حسن مدير المديرية في تقريره الربع سنوي للوزير المديرية قامت خلال الفترة من أول أبريل وحتى 30 يونيو الماضي بصرف منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة والتى أقرها وزير القوى العاملة لتلك الفئة، حيث تم صرف مبلغ 66 ألفا و277 جنيها منح رعاية اجتماعية وصحية لنحو 52 عامل غير منتظم من العمال المسجلين بالإدارة ، كما تم تسجيل عدد 397 عاملا جديداً.
وقامت المديرية في مجال التفتيش الدوري بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من قبل مكاتب السلامة والصحة المهنية تم التفتيش علي 478 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة ، فضلا عن التفتيش على 672 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالى التابعة للمديرية.
تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.