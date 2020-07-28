أخبار مصر | عبر 16 رحلة طيران.. عودة 2700  عامل مصري من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبر 16 رحلة طيران.. عودة 2700 عامل مصري من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقرير من مكنب التمثيل العمالي التابع للوزارة بدولة الكويت، عن وصول عدد من العالقين المصريين إلى أرض الوطن اليوم.تعبر مطار الكويت الدولي 23 رحلة طيران تحمل علي متنها 4030 راكبا إلي مطارات 6 دول هي : مصر ، والإمارات ، ولبنان ، والأردن والمغرب ، وقطر ، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي 4 مطارات في مصر إلي 16 رحلة تقل 2700 عامل مصري من العالقين.



تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الثلاثاء ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 16 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 16 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 2700 عامل مصري.

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وقال: إن الرحلة الأولى علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت 9:05 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145عاملا، والرحلة الثانية علي فلاي ايجبت رقم 5302 قيام من مطار الكويت 11:30 تصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 165 عاملا، والرحلة الثالثة على فلاي ايجبت رقم 5086 قيام من مطار الكويت 12:30 وتصل مطار أسيوط وعلي متنها 165 عاملا.



أما الرحلة الرابعة علي المصرية رقم 2011 قيام من الكويت 13:45 ، يصل مطار القاهرة وعلي متنها 250 عاملا، والخامسة على الكويتية رقم 451 قيام من الكويت 14:15 وصول مطار القاهرة، وعلي متنها 190 عاملا، والرحلة السادسة علي المصرية رحلة رقم 3277 قيام من الكويت 14:50 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 250 عاملا ، والرحلة السابعة علي الكويتية رحلة رقم 545 قيام من الكويت 16:15 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا.



أما الرحلة الثامنة علي العربية - مصر رقم 218 قيام من الكويت 17:05 ، وصوله إلي مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 وصول مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة العاشرة علي طيران الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 ، وصوله إلي مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الحادية عشر على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 ، وصول إلي مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثانية عشر على طيران الجزيرة، قيام من الكويت 20:05 ، وصول إلي مطار أسيوط، وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة عشر علي فلاي ايجبت رقم 5084، قيام من الكويت 20:30 وصول إلي مطار القاهرة ، وعلي متنها 165 عاملا ، والرحلة الرابعة عشر علي فلاي ايجبت رقم 5048، قيام من الكويت 21:30 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 165 عاملا، والرحلة الخامس عشر علي طيران العربية - مصر رقم 210 قيام من الكويت 23:55 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة عشر رقم 554، قيام من الكويت 23:55 وصول مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

